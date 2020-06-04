В Италии рассказали, что нельзя делать местным жителям и туристам

https://static.news.ru/photo/9846464c-a679-11ea-9d27-fa163e074e61_660.jpg Фото: R4924_italyphotopress via imago-images.de/Global Look Press

Многие ограничения в Италии сняты, однако в повседневной жизни еще необходимо придерживаться некоторых правил. Об этом гражданам страны и иностранным гостям напомнили в Национальном агентстве по туризму.

Так, на перемещение между регионами запретов нет. Тем не менее, до 15 июня встречи и собрания не разрешены даже дома. Кроме того, на улице или в общественных местах нельзя приближаться к другим людям на расстояние менее метра, а при занятиях физкультурой — менее двух метров.

Запрещено загорать поблизости от других людей на пляжах. Зонтики следует ставить по одному на каждые 10 квадратных метров, передаёт РИА Новости.

Везде, где соблюдать дистанцию сложно, а в некоторых регионах даже на открытом воздухе обязательным остаётся масочный режим. Для посещения парикмахерской или тренажерного зала обязательна предварительная запись.

Во многих магазинах необходимо надевать перчатки, а при покупке продуктов питания эта мера и вовсе является обязательной. Запрещено отказывать в предоставлении общей информации о себе сотрудникам магазинов и ресторанов. Это необходимо, чтобы отсдеживать людей, которые, возможно, вступали в контакт с заболевшими.

Нельзя отказываться и от процедуры измерения температуры. Тем, у кого она выше 37,5 градуса, доступ в общественные места запрещён.

Ранее, как писал NEWS.ru, итальянские власти заявили, что критический этап пандемии коронавируса в Италии пройден. Однако теперь стране необходимо пройти новое испытание — последовавший за ней экономический кризис.