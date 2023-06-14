В Италии простились с Сильвио Берлускони

Фото: Us Palazzo Chigi/ Filippo Attili/Global Look Press

В кафедральном соборе Милана, в храме Рождества Девы Марии простились с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, сообщает ТАСС. На траурной церемонии присутствовали в том числе президент Серджо Маттарелла и другие руководители страны. Берлускони проводили аплодисментами.

Проститься с бывшим премьером Италии пришли более двух тысяч человек. День 14 июня был объявлен в стране днем национального траура в память о Берлускони.

Берлускони умер 12 июня в больнице на 87-м году жизни. В апреле итальянские СМИ писали, что врачи диагностировали у экс-премьера лейкемию. Всего он провел в медучреждении 45 дней, его выписали 19 мая. Однако 9 июня политик снова попал в больницу, его госпитализировали в миланский госпиталь «Сан-Раффаэле» спустя три недели после выписки.

13 июня стало известно, что стадион «Бриантео», который является домашней ареной футбольного клуба «Монца», могут назвать в честь бывшего премьер-министра Италии. Увековечить имя политика и владельца ФК предложил городской совет.

В сентябре 2018 года Берлускони стал владельцем «Монцы», весной 2022 года клуб впервые вышел в элитный дивизион национального первенства, в дебютном сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице.