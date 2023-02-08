В Италии отменили концерты поддержавшего Путина пианиста-виртуоза В Италии отменили концерты Дениса Мацуева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Мацуев

В Италии отменили концерты российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, ранее высказавшегося в поддержку президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении, опубликованном на сайте международного фестиваля Pianistico, где должен был выступать музыкант. Организаторы отменили выступления после писем мэров Брешиа и Бергамо. Они были написаны по просьбы посла Украины в Италии Ярослава Мельника.

Мероприятия с участием Мацуева были запланированы на май 2023 года.

Ранее сообщалось, что после начала военной операции РФ на Украине на Западе потребовали от российских артистов, выступающих за рубежом, определиться со своей позицией в отношении происходящих событий. Речь шла о возможном расторжении контрактов с европейскими и американскими площадками. В результате работы лишились дирижер Валерий Гергиев, оперная певица Анна Нетребко, в 2022 году были отменены гастроли Мацуева.

Жертвами геополитики также стали лекции о Достоевском в итальянском университете, концерт Чайковского, от проведения которого отказался оркестр Уэльса и даже Тургеневский дуб, исключенный из международного конкурса «Дерево года».