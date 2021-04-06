В Италии готовятся летом принять туристов из России

https://static.news.ru/photo/245f657c-96e9-11eb-ad87-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Италия остаётся закрытой для российских туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако на Апеннинах надеются, что смогут принять гостей из РФ уже этим летом, заявил министр туризма страны Марко Гаравалья.

Общаясь с иностранными журналистами, он заметил, что на данный момент эпидемиологическая ситуация не позволяет пойти на такой шаг. Но есть все основания надеяться на то, что туристическое сообщение с Россией и с другими странами возобновится очень скоро.

Мы будем счастливы открыть границы, когда позволит ситуация. Мы надеемся, что это произойдёт как можно быстрее и что можно будет бронировать даты уже этим летом. Но о конкретных сроках пока рано говорить, — цитирует его РИА Новости.

Пока же наиболее доступным для россиян местом для летних поездок остаётся Крым. Но, как писал NEWS.ru, в летний сезон в Крыму отдых подорожает на 10–25%. Причиной стало увеличение цен на продукты, оборудование для санбезопасности, аренду гостиничных номеров, а также повышение качества услуг.