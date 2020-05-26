В Испании 27 мая начнётся 10-дневный траур по жертвам пандемии коронавируса

В Испании правительство объявило национальный траур по жертвам пандемии коронавируса. Он начнётся 27 мая и будет длиться 10 дней.
Как сообщила официальный представитель кабмина Мария Хесус Монтеро, на всех государственных зданиях и кораблях национального флота в дни траура будут приспущены флаги.
Период траура, который станет самым продолжительным в демократической истории страны, завершится специальной церемонией под председательством короля Филиппа VI,
Жертвами коронавирусной инфекции на территории Испании стали более 26 800 человек. С 21 мая в стране стало обязательным ношение медицинских масок во всех общественных местах, когда соблюдение безопасной дистанции в два метра невозможно. С 1 июля королевство отменит обязательный двухнедельный карантин для туристов, писал NEWS.ru.
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