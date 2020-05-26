В Испании 27 мая начнётся 10-дневный траур по жертвам пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/a20bbec0-9f51-11ea-960c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brais G. Rouco/Global Look Press

В Испании правительство объявило национальный траур по жертвам пандемии коронавируса. Он начнётся 27 мая и будет длиться 10 дней.

Как сообщила официальный представитель кабмина Мария Хесус Монтеро, на всех государственных зданиях и кораблях национального флота в дни траура будут приспущены флаги.

Период траура, который станет самым продолжительным в демократической истории страны, завершится специальной церемонией под председательством короля Филиппа VI, передаёт Reuters.

Жертвами коронавирусной инфекции на территории Испании стали более 26 800 человек. С 21 мая в стране стало обязательным ношение медицинских масок во всех общественных местах, когда соблюдение безопасной дистанции в два метра невозможно. С 1 июля королевство отменит обязательный двухнедельный карантин для туристов, писал NEWS.ru.