Власти Испании отменят с 1 июля карантин для иностранных туристов

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Испанские власти решили отменить с 1 июля обязательный двухнедельный карантин для туристов, прибывающих из-за рубежа.

Это решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции, — сообщили в пресс-службе кабмина страны.

Правительство надеется, что это поможет восстановить туристическую отрасль, которая переживает кризис из-за пандемии коронавирусной инфекции. Путешественники, прибывшие в страну до 1 июля, обязаны будут уйти на самоизоляцию, которая продлится 14 дней. Это необходимо, так как пик заболеваемости ещё до конца не пройден. Однако специалисты считают, что воздух в середине лета прогреется и болезнь отступит.

Испания стала одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. В королевстве постепенно отменяют меры, введённые из-за распространения инфекции. При этом карантин для приезжающих пока сохранён.

Министерство здравоохранения Испании утвердило правила посещения публичных пляжей в период распространения коронавируса. Число посетителей должно быть ограничено для соблюдения социальной дистанции в два метра, писал ранее NEWS.ru.