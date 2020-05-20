Жителей Испании обязали носить маски на улице

https://static.news.ru/photo/99905762-9a7c-11ea-91ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Испании с 21 мая ношение медицинских масок станет обязательным во всех общественных местах, когда соблюдение безопасной дистанции в два метра невозможно.

Правила не распространяются на детей в возрасте до шести лет, сказано в приказе Министерства здравоохранения. При этом родителям рекомендуют надевать маски на несовершеннолетних в возрасте от трёх до пяти лет. Положение затронет около 45 млн человек, отмечает El Pais.

На людей, у которых есть проблемы с дыханием или несовместимая с ношением масок инвалидность, вводимые правила не распространяются. Жители страны должны будут носить маски в том числе на улице и в местах на открытом воздухе.

Ведомство рекомендовало носить гигиенические или хирургические маски, при этом допустило использование и других масок при условии, что они закрывают рот и нос.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в мире перевалило за пять миллионов. Наибольшее число случаев инфицирования зарегистрировано в США, России и Испании.