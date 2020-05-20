Жителей Испании обязали носить маски на улице

В Испании с 21 мая ношение медицинских масок станет обязательным во всех общественных местах, когда соблюдение безопасной дистанции в два метра невозможно.
Правила не распространяются на детей в возрасте до шести лет,
На людей, у которых есть проблемы с дыханием или несовместимая с ношением масок инвалидность, вводимые правила не распространяются. Жители страны должны будут носить маски в том числе на улице и в местах на открытом воздухе.
Ведомство рекомендовало носить гигиенические или хирургические маски, при этом допустило использование и других масок при условии, что они закрывают рот и нос.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в мире перевалило за пять миллионов. Наибольшее число случаев инфицирования зарегистрировано в США, России и Испании.
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