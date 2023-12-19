В Исландии началось извержение вулкана Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес

Фото: Angela Platania/Keystone Press Agency/Global Look Press

Извержение вулкана началось вследствие землетрясения магнитудой 4,2 на исландском полуострове Рейкьянес, сообщила пресс-служба Метеорологического центра Исландии. Там отметили, что катаклизм зафиксирован в ночь с 18 на 19 декабря, около 21:00 (00:00 мск) к северу от города Гриндавик на юго-западе страны.

Начальник местной полиции Ульфар Лювикссон заявил, что на месте будут работать спасательные команды. В близлежащем районе планируется ввести режим чрезвычайной ситуации. Власти Исландии уже объявили чрезвычайное положение «в связи с высоким уровнем сейсмической активности» на территории юго-западного полуострова Рейкьянес, где находится город Гриндавик.

Ранее на полуострове Рейкьянес в Исландии возник магматический тоннель из-за вулкана Фаградальсфьялль. Посреди города Гриндавик образовалась воронка, в зоне проседания оказались несколько жилых домов и школа. Вулканологи из Исландского университета Торвальдура Тордарсона объяснили, что такое происходит, когда магма поднимается очень близко к поверхности земли.

До этого извержение вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра унесло жизни 13 человек. Погибли альпинисты, которые собирались совершить восхождение на гору. Три человека были эвакуированы, еще порядка десяти пропали без вести. В общей сложности в спасательной операции после извержения Марапи задействованы порядка 200 человек. Уточнялось, что столб пепла поднялся на высоту 15 тысяч метров.