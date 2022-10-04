В Хорватии российского посла вызвали в МИД из-за референдумов

Фото: Emmanuele Contini, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

МИД Хорватии вызвал посла России Андрея Нестеренко после проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Представителя России вызвали для того, чтобы выразить осуждение референдумов, сообщает ведомство страны в Twitter.

Госсекретарь МИД Андреа Метелко-Згомбич вызвала посла РФ Андрея Нестеренко сегодня, чтобы выразить острое осуждение, — сказано в сообщении.

Вхождение новых территорий в состав России хорватское министерство считает «незаконным», а сами референдумы называет «фикцией».

Российские послы также вызваны в МИД Германии, Польши, Финляндии, Великобритании, Эстонии, Словении для того, чтобы выразить осуждение после принятия в состав РФ новых регионов.

Ранее замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что польское внешнеполитическое ведомство потребовало от посла РФ в Варшаве Сергея Андреева осудить референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Дипломат назвал это очевидной провокацией и беспрецедентным случаем.