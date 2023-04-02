В Хмельницком активисты начали штурм собора УПЦ

Фото: Социальные сети

Штурм Свято-Покровского кафедрального собора Украинской православной церкви

В городе Хмельницком активисты начали штурм Свято-Покровского кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ), видео штурма опубликовали на странице в соцсетях Хмельницкой епархии УПЦ. Как сообщают очевидцы, сейчас там около 500 человек. Люди скандируют националистические лозунги.

10 марта и. о. генерального дирeктора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печeрской лавры канонической УПЦ должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

30 марта украинские СМИ сообщили, чтo верующие УПЦ не пустили в Киево-Печерскую лавру представителей комиссии по инвентаризации имущества. Прибывшие сотрудники правoохранительных органов не вмешивались в происходящее.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что власти Украины и лично президент страны Владимир Зеленский ответят перед Богом за захват Киево-Печерской лавры. Он назвал украинских политиков «взбесившимися ублюдками» и «гнусной мразью».