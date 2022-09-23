Под Херсоном задержана украинская диверсионно-разведывательная группа

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В Херсонской области полицейскими совместно с Росгвардией задержана диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области. При проведении обысков обнаружены тайники со значительным арсеналом оружия: изъяты автоматы и пулеметы Калашникова с патронами различного калибра в количестве более 8 тысяч штук, девять противотанковых управляемых ракет, гранатометы и снаряды к ним, ручные гранаты, мины и прочее вооружение и снаряжение, форма ВСУ.

В настоящее время задержанные дают признательные показания о целях и объектах диверсий и террористических актов, указывают на своих подельников, проводятся мероприятия по их задержанию, — рассказали в ведомстве.

22 сентября в Херсонской области задержаны диверсанты, планировавшие теракты на объектах гражданской инфраструктуры для срыва референдума. Во время задержания террористической ячейки один из фигурантов при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован, четверо арестованы. При обыске у задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами эквивалентом более 1 кг тротила.

Кроме того, как рассказали в управлении, у задержанных нашли записями с установочными данными пособников и планы объектов, на которых планировались атаки. Возбуждено уголовное дело, задержанные дают показания.