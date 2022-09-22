В Херсонской области сообщили о возможных ударах ВСУ во время референдума Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: в дни референдума ВСУ могут ударить оружием НАТО

Фото: AFLO/Global Look Press

Высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS

Во время проведения референдума в Херсонской области о вхождении в состав России ВСУ могут нанести удары высокоточным оружием НАТО, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС. Он ранее отмечал, что голосование пройдет с использованием всех доступных технологий. По его словам, волеизъявлению жителей ничто не помешает, поскольку регион почти полностью находится под контролем союзных сил.

В дни референдума по Херсонской области ВСУ могут нанести удары высокоточным оружием НАТО, — сказал Стремоусов.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой. Известно, что референдумы о вхождении названных регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила украинцам, проживающим на подконтрольных России территориях, уголовной ответственностью за участие в референдумах о вхождении регионов в состав РФ. Рядовые граждане могут лишиться свободы на пять лет, организаторы — на десять лет.