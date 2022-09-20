В Херсонской области попросили немедленно провести референдум Общественный совет Херсонской области попросил главу региона Сальдо немедленно провести референдум о вхождении в РФ

Фото: РИА Новости

↵Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в состав России, передает РИА Новости. Подчеркивается, что такой шаг обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость. По словам председателя совета, референдум пройдет в кратчайшие сроки.

Вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни, — отмечается в обращении.

20 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона сделают заявление по вопросу референдума до конца дня. По его словам, этого давно ждут все жители области.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) обсудил со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником вопрос обращения общественных палат ДНР и ЛНР. В ходе переговоров они рассмотрели необходимость синхронизации последующих решений касательно референдумов о вхождении республик в состав России.