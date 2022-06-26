В Херсонской области злоумышленник взорвал автомобиль местной чиновницы

Фото: AP/TASS

Российские военнослужащие

В городе Каховка Херсонской области злоумышленник взорвал автомобиль местной чиновницы Ирины Махневой. Она при этом не пострадала, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.

Взрывное устройство сработало раньше, что спасло жизнь Махневой, — пояснили в ведомстве.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области, где Махнева занимается вопросами культуры и образования, Владимир Леонтьев рассказал ТАСС, что автомобиль подожгли. Инцидент произошёл накануне вечером, никто при этом не пострадал.

В ВГА добавили, что личность подозреваемого в поджоге установлена. Кроме того, изъята канистра с жидкостью, которой, предположительно, был облит автомобиль.

Сама Махнева предположила, что её таким образом стремятся запугать, но она продолжит свою работу.

Понимаю, что угрожают, но не дождутся, невозможно так запугать, — цитирует чиновницу РИА Новости.

Двумя днями ранее в Херсоне при взрыве автомобиля погиб глава регионального управления по молодежной политике Дмитрий Савлученко. В военно-гражданской администрации назвали произошедшее целенаправленным покушением, организованным по заказу украинских властей.