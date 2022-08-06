В Херсоне стали выдавать российские водительские удостоверения

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

В Херсоне заработал центр предоставления услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений российского образца, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Херсонской области. Отмечается, что услуга будет предоставляться гражданам, которые до этого получили российский паспорт.

На улице Вишневая, 22 с 9 до 18 часов мы ждем жителей Херсона. Государственная услуга будет оказана в первую очередь жителям Херсона, получившим российские паспорта. Херсонцы с украинской регистрацией ТС получат временные водительские удостоверения и временные номера с гербом Херсонской области, — рассказал представитель областного ГУМВД.

6 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины. Он добавил, что принимаемые киевскими властями кадровые решения на регион не распространяются и не имеют к нему отношения. Он при этом назвал эти решения «преступными»