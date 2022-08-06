«Вне юрисдикции Украины»: власти Херсонской области про статус региона Власти Херсонской области заявили, что регион находится вне юрисдикции Украины

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины. Он добавил, что принимаемые киевскими властями кадровые решения на регион не распространяются и не имеют к нему отношения. Он при этом назвал эти решения «преступными», пишет РИА Новости.

Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацисткой верхушки, захватившей власть в Украине, — рассказал Стремоусов.

По его словам, Киевские власти перешли грани «этики и морали» после обстрела области, а также из-за ликования после информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

Пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области ранее сообщила, что главу региона Владимира Сальдо эвакуируют в Москву для лечения. Накануне стало известно, что Сальдо был госпитализирован, затем, по данным Telegram-канала Baza, введён в медикаментозную кому. На посту Сальдо временно заменит председатель правительства региона Сергей Елисеев.

Согласно сведениям «Осторожно, новости», Сальдо перенёс инсульт: представители портала утверждают, что это произошло из-за высокого стресса и постоянной необходимости соблюдать меры безопасности.