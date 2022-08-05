Главу Херсонской области эвакуируют в Москву для лечения Главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо эвакуируют в Москву для лечения

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Владимира Сальдо

Главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо эвакуируют в Москву для лечения, сообщается в его Telegram-канале. Накануне стало известно, что Сальдо был госпитализирован, затем, по данным Telegram-канала Baza, введен в медикаментозную кому. На посту Сальдо временно заменит председатель правительства региона Сергей Елисеев.

В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь, — указано в сообщении от пресс-службы главы.

Согласно сведениям «Осторожно, новости», Сальдо перенес инсульт: представители портала утверждают, что это произошло из-за высокого стресса и постоянной необходимости соблюдать меры безопасности.

Также врачи подозревали, что главу региона отравили: его кровь и мочу руководителя военно-гражданской администрации срочно направили на токсикологическое исследование, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

В середине июля было предотвращено покушение на Сальдо во время его поездки по Херсонской области. Бомбу на пути следования главы ВГА заметили местные жители, которые и сообщили об этом силовикам. Взрывное устройство обезвредили саперы.