В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Херсон

В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, написал назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале. Повреждения получил кооператив херсонского облэнерго, а также уничтожены несколько единиц техники.

В результате удара начался пожар площадью 30 квадратных метров, — написал он.

По информации чиновника, повреждения получил находящийся рядом ангар и пять единиц техники, также уничтожены три служебных автомобиля.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинская армия нанесла удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе. Он уточнил, что после прилета снаряда в гостиничном комплексе начался пожар.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, оказалась полностью разрушена база отдыха, где в то время находились отдыхающие и персонал. По предварительным данным, два человека погибли, десять пострадали.