В Херсоне прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал издания «Политика Страны». В городе объявлена воздушная тревога.

7 октября в Николаевской области прозвучал второй за день взрыв. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе в течение получаса работали сигналы воздушной тревоги. Сообщения о взрывах подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Также воздушная тревога звучала в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что по целям в Одесской области нанесен удар сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». По информации канала, также ВСУ зафиксировали пуск из Крыма ракет берегового комплекса «Бастион». Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что на аэродроме Озерное в районе города Житомира и на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ. Российские силы также ликвидировали две группы диверсантов Вооруженных сил Украины на островах Алешкинский и Переяславский. При этом общие потери украинской армии за сутки составили до 225 солдат убитыми и ранеными, уточнили в министерстве.