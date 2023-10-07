«РВ»: сверхзвуковая ракета «Оникс» ударила по целям в Одесской области

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что по целям в Одесской области нанесен удар сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». Как отметили авторы канала, также ВСУ зафиксировали пуск из Крыма ракет берегового комплекса «Бастион». Министерство обороны РФ пока никак не комментировало эту информацию.

Также «Военкоры Русской Весны» сообщили о взрывах в Черноморском районе и поражении портовой инфраструктуры у Ильичевска.

Ранее тот же Telegram-канал сообщил, что по авиабазе ВСУ в Миргороде ударил «Искандер». По данным «РВ», украинская ПВО не смогла обнаружить подлет крылатой ракеты, из-за чего тревога сработала уже после взрыва. Министерство обороны РФ эту информацию по-прежнему не прокомментировало.

В МО России ранее заявили о нанесении ударов по военным объектам на территории Украины. В частности было уничтожено место сборки беспилотников «Фурия» и Punisher. Кроме того, удары наносились по складам, на которых хранились ракеты Storm Shadow и боеприпасы для иностранной военной техники, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS. Пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников также попали под обстрел со стороны Вооруженных сил РФ.