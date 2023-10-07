«РВ»: по авиабазе ВСУ в Миргороде ударил «Искандер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что по авиабазе ВСУ в Миргороде ударил «Искандер». По данным канала, украинская ПВО не смогла обнаружить подлет крылатой ракеты, из-за чего тревога сработала уже после взрыва. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Также нанесен удар по вражеским объектам в Херсоне, — сообщили в Telegram-канале.

Издание «Зеркало недели» также написало, что в Миргороде прозвучали взрывы. Другие подробности не приводятся. В области объявлялась воздушная тревога.

Ранее стало известно, что соединения группировки войск «Днепр» уничтожили станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» ВСУ под Херсоном. По данным ТАСС, удар был нанесен по месту временной дислокации одного из подразделений противника в районе населенного пункта Инженерное. Потери украинской армии в живой силе составили 12 человек, еще семеро ранены.

Министерство обороны России сообщало о нанесении ударов по военным объектам на территории Украины. В частности было уничтожено место сборки беспилотников «Фурия» и Punisher. Кроме того, удары наносились по складам, на которых хранились ракеты Storm Shadow и боеприпасы для иностранной военной техники, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS. Пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников также попали под обстрел со стороны Вооруженных сил РФ.