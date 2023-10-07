ВС России уничтожили две группы диверсантов ВСУ в зоне спецоперации Минобороны РФ: две ДРГ уничтожены на островах Алешкинский и Переяславский

Фото: МО РФ

Российские силы в зоне специальной военной операции на Украине ликвидировали две группы диверсантов Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. При этом общие потери украинской армии за сутки составили до 225 солдат убитыми и ранеными, уточнили в министерстве.

На островах Алешкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, — сказано в сводке.

При этом только на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, отметили в ведомстве. Из техники за сутки ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, на аэродроме Озерное в районе города Житомир и аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны ВС России сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил ВСУ в Запорожской области. По данным ведомства, самолет был уничтожен в районе Преображенки Ореховского района.

7 октября украинский солдат Александр Солонько призвал не недооценивать российскую армию. По его словам, ВС РФ пресекает все попытки Вооруженных сил Украины пойти в наступление, а минные поля невозможно пересечь. Также он пожаловался, что российские «Орланы» постоянно кружат над их головами, поэтому у украинских военных нет возможности скрытно перебросить силы.