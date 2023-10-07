Российская ПВО сбила украинский Су-24 в Запорожской области

Фото: airliners.net

Силы противовоздушной обороны ВС России сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил ВСУ в Запорожской области, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ. По данным ведомства, самолет был уничтожен в районе Преображенки Ореховского района.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, — сказано в сообщении.

Ранее глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие артиллерийским огнем и ударами авиации отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, ликвидированы порядка 60 противников из трех украинских бригад.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что подразделения ВС РФ пресекли две попытки выдвижения украинской пехоты на Южно-Донецком направлении. Также была ликвидирована разведгруппа противника. Кроме того, российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП-2 в районе Углесборочной и группу пехоты ВСУ близ Времевки. В ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы самоходка Paladin и пять минометных расчетов ВСУ.