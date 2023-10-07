ВС России отразили попытки ВСУ продвинуться на Южно-Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделения группировки войск «Восток» пресекли две попытки выдвижения пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Он добавил, что также была ликвидирована разведгруппа противника, передает ТАСС.

Российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП-2 в районе Углесборочной и группу пехоты ВСУ близ Времевки. В ходе контрбатарейной борьбы барражирующий боеприпас «Ланцета» уничтожил самоходную артиллерийскую установку Paladin, кроме того, противник потерял пять минометных расчетов.

Российские военнослужащие нейтрализовали узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы украинских войск в Новомихайловке. Также ВС РФ успешно атаковали противника с воздуха в районе Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и к северу от Приютного.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Истринском городском округе сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону российской столицы. По его словам, при крушении никто не пострадал, здания тоже не повреждены.

Позднее эту информацию подтвердило Министерство обороны России. В ведомстве сообщили, что с помощью беспилотника ВСУ намеревались ударить по объектам на территории Москвы и Московской области.