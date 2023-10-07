Офицер ВСУ призвал не недооценивать российскую армию Офицер ВСУ Солонько заявил, что от российских дронов спрятаться невозможно

Фото: МО РФ

Российская армия пресекает все попытки Вооруженных сил Украины пойти в наступление, а минные поля невозможно пересечь, рассказал военный ВСУ Александр Солонько в беседе с изданием New voice of Ukraine. По его словам, российские «Орланы» постоянно кружат над их головами, поэтому у украинских военных нет возможности скрытно перебросить силы.

Солонько отметил, что совершить какую-то атаку или вылазку можно разве что ночью, при этом всегда есть риск попасть под обстрел российских войск. Солдат ВСУ также пожаловался на отсутствии у Украины превосходства в воздухе.

Каждый день бомбы падают на головы, на позиции, на логистические маршруты, на места, где, возможно, противник считает, что есть какие-то цели в виде техники или личного состава, складов или командных пунктов, — посетовал Солонько.

Украинский военный заверил, что российскую армию абсолютно несправедливо выставляют в западной и украинской прессе как неумелую, хотя на самом деле она мгновенно приспосабливается к любым изменениям.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил в Telegram-канале, что возможности российской артиллерии в скором времени возрастут благодаря разработке отечественных средств артиллерийской разведки. При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы России уже «перестреливают» противника, опираясь на данные разведки и снимки с беспилотников.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что украинские военные терпят неудачи и несут большие потери при наступлении в Клещеевке из-за того, что их позиции находятся в низинах, в то время как российская армия расположилась на вершинах. Он отметил, что украинские войска слишком торопятся при наступлении и из-за этого возникают огрехи.