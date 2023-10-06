Сладков спрогнозировал мощный скачок в развитии российской артиллерии

Фото: МО РФ

Возможности российской артиллерии в скором времени возрастут благодаря разработке отечественных средств артиллерийской разведки, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы России уже «перестреливают» противника, опираясь на данные разведки и снимки с беспилотников.

Сладков утверждает, что на сегодняшний день артиллеристы используют «архаичные» способы корректировки огня. Однако это не мешает им наносить удары по военным объектам ВСУ и бронетехнике противника. По мнению Сладкова, возможности российской армии возрастут после поставок новых устройств, предназначенных для разведки. В сочетании с большим количеством орудий это обеспечит вооруженным силам возможность работать более эффективно.

У нас намного больше огневых средств, но из-за слепоты мы в паритете. Так продолжаться не может. Я абсолютно уверен, что совсем скоро на фронт повалят средства артиллерийской разведки отечественной разработки. По-другому не может быть. И это конец артиллерии ВСУ, — заявил военкор.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России нанесли удар по месту сборки беспилотников украинской армии Punisher и «Фурия». Кроме того, российскими войсками были уничтожены склады хранения реактивных снарядов для РСЗО HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.