В Харькове и области объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харькове и области была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. Отмечается, что в городе слышны звуки взрывов.

Власти области подтверждают удары по Харькову и призывают находиться в укрытиях, — указано в сообщении Telegram-канала «Страна.ua».

В ночь на 20 мая Киев попал под обстрелы беспилотников. По словам главы военной администрации города Сергея Попко, в результате атаки никто не пострадал, несколько домов получили незначительные повреждения. Как сообщал ночью ТАСС со ссылкой на очевидцев, в Киеве прогремело не менее 10 взрывов. По словам Попко, все атаки были отражены силами ПВО.

По его словам, падения обломков были зафиксированы в Днепровском, Дарницком, Печерском и Соломенском районах. Без пострадавших. Он уточнил, что суммарно это одиннадцатая попытка за май атаковать столицу Украины.

В ночь на 19 мая украинские СМИ писали о взрывах в Волынской, Львовской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины. В регионах была объявлена воздушная тревога. В Кривом Роге также были взрывы, сообщал глава города Александр Вилкул.