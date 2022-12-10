В Греции заявили о готовности заменить российский газ для Европы Премьер-министр Греции заявил о готовности страны заменить российский газ для Европы

Фото: Giorgos Kontarinis / Eurok / www.imago-images.de / Global Look Press

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского газа, так как Афины активно ведут поиски по месторождениям углеводородов, сообщает телеканал ERT. По его словам, месторождения ранее были обнаружены к юго-западу от Крита и к юго-западу от Пелопоннеса. Глава правительства уверен, что совместные усилия с Израилем и Кипром могут обеспечить энергонезависимость Европы.

В сочетании с важными месторождениями, которые уже были открыты на Кипре, в Израиле и Египте, мы можем внести свой вклад в то, чтобы помочь Европе избавиться от российского газа быстрее, чем мы думали, — сказал Мицотакис.

Он добавил, что Афины продолжат обеспечивать «энергетическую безопасность для граничащих с Грецией стран».

Норвежские власти ранее ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель, который отвечает принятому ранее потолку цен на энергоноситель в Евросоюзе. Пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщила, что мера позволит сократить доходы России от продажи нефти в третьи страны. В МИД подтвердили приверженность курса ЕС в этом вопросе. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отметил, что страна продолжит поддерживать санкционный курс Запада в отношении России.