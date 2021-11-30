В Греции ввели штраф для непривитых граждан старше 60 лет

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на заседании Совета министров, заявил, что вакцинация людей старше 60 лет от коронавирусной инфекции становится обязательной. По его словам, в случае отказа ежемесячно будет налагаться штраф в размере €100, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что невакцинированные граждане старше 60 лет должны записаться на прививку до 16 января, чтобы получить первую дозу. Пожилым людям будет уделено первоочередное внимание в системе вакцинации.

В противном случае каждый месяц будет налагаться административный штраф в размере €100. И по закону эти деньги будут собираться в специальный фонд, который будет финансировать наши больницы, — сказал Мицотакис.

Премьер-министр считает, что такое решение означает защиту, а не наказание. Мицотакис также добавил, что с 6 по 12 декабря государство предоставит бесплатный тест самотестирования любому взрослому, вакцинированному или нет, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей вируса до Рождества.

Ранее сообщалось, что власти Австрии готовят законопроект о введении внушительного штрафа за отказ от вакцинации. Первый штраф будет составлять €3,6 тысячи или четыре месяца лишения свободы за неуплату взыскания. Если человек получит и проигнорирует уже два уведомления властей, он должен будет заплатить €7,2 тысячи.