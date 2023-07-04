В госпитале Киева умер участник Иностранного легиона Украины из Литвы В больнице Киева скончался член Иностранного легиона Украины из Литвы Валерий Полковников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В больнице Киева скончался участник Иностранного легиона Украины из Литвы Валерий Полковников, сообщает литовское издание Delfi со ссылкой на друга Полковникова — летчика ВВС Литвы Рокаса Полюкайтиса. В МИД Литвы подтвердили его смерть и сообщили об отсутствии данных касательно смерти бойца.

По словам посла Литвы на Украине Вальдемараса Сарапинаса, Полковников не принимал участие в боевых действиях на Украине. Он добавил, что по просьбе родственников дальнейшая информация о гибели военнослужащего обнародована не будет.

Полковников с позывным Хан поехал на Украину в октябре 2022 года. Там он обучал украинских солдат сбивать дроны. В январе 2023 он покинул страну и поехал в США, а в июне вернулся обратно, пишет телеграм-канал TrackANaziMerc. Полковников участвовал в боевых действиях под Бахмутом, где попал под артобстрел.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас опубликовал пост в память о погибшем военнослужащем, но спустя час удалил его.

В апреле в зоне СВО погиб экс-депутат Верховной рады Украины Олег Барна. Он был убит в боях на Южном направлении. Эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он известен тем, что схватил в 2015 году экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка за интимные места и попытался унести с трибуны.