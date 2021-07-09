Депутат бундестага Тино Крупалла, который является лидером партии «Альтернатива для Германии», считает, что стране пора задуматься о выходе их Евросоюза и начать сотрудничать с РФ. Об этом он заявил в беседе с газетой Welt.

Политик уверен , что Германия должна создать «новое европейское пространство», в котором будет место России.

«Из текущего ЕС Германии необходимо выйти и создать новую европейскую экономическую группу интересов», — сказал Крупалла.

В данный момент политика не устраивает «психологическая война союзников Германии», особенно американцев, которая нацелена на национальную идентичность и культуру немцев. В частности, борьба США против «Северного потока — 2», по словам депутата, это целенаправленная стратегия по дезинформации и манипуляции мнением немцев исключительно ради интересов Вашингтона.

Трубопровод «Северный поток — 2» построен на 98%. Работы завершатся в конце августа, заявил ранее глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Он добавил, что перед компанией Nord Stream 2 AG стоит цель — запустить «Северный поток — 2» уже в текущем году. При этом транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года.