В Германии вышли на след исполнителя диверсии на «Северных потоках» Süddeutsche Zeitung: одним из исполнителей теракта на СП мог быть украинский военный

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Украинский военный мог быть одним из возможных участников диверсии на «Северных потоках», сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. При этом, по информации издания, каких-либо подтверждений того, что власти в Киеве были в курсе их действий, нет.

25 мая следователи обыскали квартиру молодой женщины во Франкфурте-на-Одере в поисках украинского военнослужащего. По данным издания, женщина является бывшей партнершей подозреваемого.

Кроме того, следователи собрали ДНК ребенка, чтобы сравнить его с материалами, найденными на яхте «Андромеда», которая, предположительно, использовать для диверсии.

В конце мая немецкое издание Der Spiegel опубликовало расследование, которое указывает на причастность украинских яхт к диверсии на «Северных потоках». Метаданные электронного письма, с которого бронировалась яхта, причастная к подрыву на газопроводах, ведут на украинского пользователя. С тех пор следователи пытаются установить, кто мог устроить взрывы: неподконтрольная властям в Киеве группировка или спецслужбы Украины. Süddeutsche Zeitung утверждала в другом расследовании, что к диверсии причастны как минимум два украинца. Вдвоем они владеют туристическим агентством Feeria Lwowa из Польши.

Авария на газопроводах произошла 26 сентября 2022 года. В результате были повреждены обе нитки «Северного потока» и одна из ниток «Северного потока — 2».