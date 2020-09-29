В Германии впервые с весны ужесточены эпидемиологические меры из-за COVID

https://static.news.ru/photo/e0cbb116-0274-11eb-ad47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об усилении эпидемиологических мер в борьбе с пандемией коронавируса. Будут введены штрафы за неверные контактные данные, а также за нарушение численных ограничений для участников мероприятий.

За лето мы многое узнали о пандемии, но впереди более сложное время — осенние и зимние месяцы, — заявила Меркель на пресс-конференции.

По её словам, поводом для беспокойства является растущая статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Канцлер подчеркнула, что основная цель властей — избежать локдауна, который был в начале пандемии.

По новым правилам в закрытых частных помещениях теперь могут собираться не больше 25 человек, на открытом воздухе и в общественных местах численность должна быть не больше 50 человек. Правила будут действовать в тех регионах, где число заразившихся на 100 тысяч человек в течение недели превысит 35 человек. Если же число инфицированных будет больше 50, то правила будут ещё жёстче.

Штрафам также будут подвергаться граждане, которые при заполнении анкет в кафе или ресторанах будут вписывать фейковые данные. Таких нарушителей оштрафуют минимум на €50, сообщает ТАСС.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Германии составляет 287 421 человек. За всё время пандемии скончались 9,4 тысячи человек.

Больше всего инфицированных в стране за сутки фиксировалось в конце марта и начале апреля — более 6 тысяч человек. В мае стали отменять введённые ограничения после того, как число заболевших стало сокращаться. Рост числа заразившихся стал увеличиваться с июля. Власти объясняли это в том числе увеличением количества тестов до 1 млн в неделю.

Немцы обязаны носить маски в общественных учреждениях, транспорте и магазинах. Масочный режим на городских площадях и пешеходных улицах действует с 24 сентября в Мюнхене. Также в стране до конца года под запретом массовые мероприятия.

NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса забрала жизни миллиона человек. Такие данные обнародовал Университет Джона Хопкинса.