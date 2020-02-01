https://static.news.ru/photo/ffaa4a80-4509-11ea-ad71-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что у самолёта, просившего посадку в Москве, было на это разрешение.

Ранее из-за нехватки мощности самолёт, эвакуирующий немецких граждан из Уханя во Франкфурт, попросил сделать техническую посадку в аэропорту Москвы. Однако в российской столице ответили отказом. В результате борт вынужден был делать дозаправку в Хельсинки.

Произошедший инцидент министр пообещала обязательно обсудить с германским МИДом на следующей неделе, пишут «Вести.ru».

Как писал ранее NEWS.ru, к 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.