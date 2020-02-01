Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что у самолёта, просившего посадку в Москве, было на это разрешение.
Ранее из-за нехватки мощности самолёт, эвакуирующий немецких граждан из Уханя во Франкфурт, попросил сделать техническую посадку в аэропорту Москвы. Однако в российской столице ответили отказом. В результате борт вынужден был делать дозаправку в Хельсинки.
Произошедший инцидент министр пообещала обязательно обсудить с германским МИДом на следующей неделе,
Как писал ранее NEWS.ru, к 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
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