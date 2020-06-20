В Германии установили памятник Ленину

https://static.news.ru/photo/90b1c0de-b31f-11ea-8b48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Памятник советскому революционеру Владимиру Ленину установлен в городе Гельзенкирхен на западе Германии. Монумент появился по инициативе Марксистско-ленинской партии страны.

Изваяние высотой 2,15 метра возвышается на постаменте, дополненном табличкой с информацией о вожде мирового пролетариата.

При этом статуя — не вновь созданное творение. Она была отлита из чугуна в далёком 1957 году в Чехословакии, а после «бархатной революции» оказалась у австрийского коллекционера, у которого и была выкуплена через онлайн-сервис eBay.

Мы решили приобрести её и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленину, — цитирует РИА Новости официального представителя партии Петера Вайспфенинга.

Он добавил, что немецкие марксисты-ленинцы провели онлайн-опрос по теме установки памятника в городе, и 68% его участников высказались за это. Однако инициатива вызвала протест у местных властей, правых радикалов и партии Христианско-демократический союз , куда входит канцлер Германии Ангела Меркель.

Администрация города препятствовала установке, мотивируя отказ требованиями закона об охране памятников. Дело в том, что фасад принадлежащего партии здания, которое находится в 30 метрах от статуи, охраняется государством как исторический памятник. Однако суд позицию бургомистра не поддержал. Отклонил иск властей и Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия.

Пытался бороться с чугунным коммунистическим лидером и Христианско-демократический союз Германии. Движение разместило в Интернете онлайн-петицию против установки памятника Ленину. Но инициатива провалилась: по всей стране в течение нескольких месяцев её подписали немногим более двухсот человек. После этого петицию удалили.

По словам Вайспфенинга, противниками памятника выступили и «многие профашистские организации». В день установки монумента они провели в Гельзенкирхене акцию протеста. Однако население, уверяет политик, «в значительной степени» поддерживает идею памятника.

Весной 2020 года, как писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Киселёв заявил о чрезмерном количестве памятников коммунистическому вождю Владимиру Ленину в России. Журналист предложил «пропорции изменить», сохранив только «монументальные произведения».