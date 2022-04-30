В Германии призвали прекратить финансирования бюро экс-канцлера Шрёдера Глава Минфина ФРГ Линднер выступил за прекращение финансирования бюро экс-канцлера Шрёдера

Фото Фото Jens Schicke/Global Look Press

Государство должно прекратить финансировать из средств налогоплательщиков бюро бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из-за его связей с Россией. Такое мнение высказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью медиагруппе Funke. Шрёдер в настоящее время возглавляет совет директоров «Роснефти» и выступает в качестве главы комитета акционеров Nord Stream AG.

По немецким законам, бывший канцлер имеет право после отставки на финансирование некоторого количества сотрудников своего бюро за государственный счёт. Ранее издание Bild сообщило, что комитет по бюджету бундестага обсуждает варианты сокращения ставок в бюро Шрёдера.

Для меня теперь немыслимо, чтобы его бюро обеспечивалось за счёт налогоплательщиков, — сказал Линднер.

Он также подчеркнул, что разделяет возмущение граждан, недовольных сложившейся ситуацией.

В последние месяцы Герхарда Шрёдера критикуют из-за его работы на российское компании. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц, в частности, заявил, что было бы правильным, если бы Шрёдер отказался от этой деятельности. Также ему пригрозили исключением из Социал-демократической партии в случае сохранения контактов с РФ.