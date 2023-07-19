В Германии предложили Украине обойти заморозку зерновой сделки Бербок: Германия будет работать над альтернативой зерновой сделки

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Берлин будет работать над механизмом, который позволит обойти ситуацию с зерновой сделкой после выхода из нее российской стороны, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, которые приводит Reuters, альтернативой черноморской инициативе может стать программа «Линии солидарности».

Чиновница также высказалась об ударах по Одессе. Она увязала атаку именно с выходом России из зерновой сделки, назвав ее атакой «на голодающих во всем мире».

Проект «Линии солидарности» в Брюсселе запустили еще весной прошлого года. В Еврокомиссии его называли «спасательным кругом для экономики Украины». Предполагалось, что механизм обеспечит Украину автомобильными, железнодорожными и водными маршрутами для вывоза сельскохозяйственной продукции и других товаров.

В России о выходе из зерновой сделки сообщили после того, как был нанесен удар по Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решение Москвы не связано с произошедшим. Более того, по его словам, российская сторона готова вернуться к реализации соглашения, если будут выполнены ее требования. До тех пор Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернув гуманитарный коридор в северо-западной части Черного моря.