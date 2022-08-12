В Германии ограничат отопление помещений Вице-канцлер Германии Хабек: отопление помещений будет сокращено до 19 градусов

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В условиях энергетического кризиса в Германии власти введут норму предельно допустимой температуры отопления в общественных заведениях, рассказал вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек в беседе с Sueddeutsche Zeitung. По новым правилам, помещения нельзя будет нагревать выше 19 градусов.

Согласно новым правилам, температура отопления будет также ограничена в больницах, социальных учреждениях и прочих общественных местах. В июле Хабек уже вводил запрет на нагревание бассейнов.

Кроме того, общественные места — больницы, социальные учреждения, конечно, исключительные — будут нагреваться только до 19 градусов, — поделился он.

Кроме этого, в целях экономии электроэнергии в немецких городах будет отключена подсветка зданий и памятников. Рекламные системы также не будут освещаться.

Ранее крупнейший крематорий Германии в Гессене перевели на круглосуточную работу из-за нехватки газа. По словам управляющего крематорием Карла-Хайнца Кенгсена, чтобы каждый раз нагревать печи, требуется большой объем голубого топлива. Гораздо экономичнее поддерживать в них температуру. Он добавил, что сотрудников уже перевели на новый график работы.