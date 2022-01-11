В Германии объявили о борьбе с нехваткой кадров путём притока мигрантов

Вице-канцлер и министр экономики и проблем изменения климата Германии Роберт Хабек заявил во время пресс-конференции о необходимости увеличения количества мигрантов в стране, чтобы покрыть недостаток рабочей силы. По его словам, страна страдает от демографического кризиса, который может усугубить амбициозные цели Германии и ЕС по достижению углеродной нейтральности.

Сегодня открываются 300 тысяч вакансий, вскоре их число может увеличиться до миллиона. Если мы не восполним разрыв, то столкнёмся с серьёзными проблемами производительности, — сказал Хабек.

Среди способов решения вице-канцлер из партии «Союз 90/Зелёные» называет программы повышения квалификации кадров, расширение рабочих возможностей для всех членов семьи и ускоренные темпы миграции, особенно в такие сферы, как инженерное дело и ремесло.

Согласно информации Немецкого института экономики, Германия может недосчитаться как минимум 300 тысяч рабочих в этом году, поскольку в стране число граждан, покидающих рынок труда, превалирует над числом новых работников. Ожидается, что такими темпами к 2029 году количество незанятых вакансий вырастет до 650 тысяч человек.

Согласно договору правящей коалиции, подписанному в конце ноября прошлого года, новое правительство Германии примет такие меры, как упрощение въезда для иностранных граждан и повышение минимального размера оплаты труда до €12 в час.