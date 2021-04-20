В Германии не уверены, что будут использовать «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/1b4f5640-a1e3-11eb-9a41-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Использование газопровода «Северный поток — 2» остаётся под вопросом, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе дебатов.

По её словам, сейчас неизвестно, будет ли использоваться трубопровод, и если будет, то сколько газа через него будет проходить. Сейчас над этим вопросом думают юристы.

При этом Крамп-Карренбауэр отметила, что невозможно остановить строительство почти готового проекта, передаёт телеканал ntv.

До этого глава Минобороны говорила, что объёмы транспортировки топлива по «Северному потоку — 2» должны зависеть от поведения Москвы.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

Ранее некоторые немецкие политики высказались за отказ от поддержки строительства «Северного потока — 2» в случае обострения ситуации на Украине. Они также заявили, что Россия готовится к военному вмешательству, поэтому ЕС должен предупредить Москву о возможном расширении санкций.