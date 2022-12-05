В Германии назвали причину отказа Киева от переговоров с Москвой Junge Welt: власти Украины зарабатывают на конфликте с Россией, поэтому отказываются от переговоров

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти зарабатывают на конфликте с Россией, поэтому отказываются от переговоров, об этом пишет обозреватель Райнхард Лаутербах в статье, опубликованной изданием Junge Welt. По его словам, Киев отвергает все инициативы западных политиков о диалоге, выдвигая различные невыполнимые условия.

Они не хотят мира, поскольку живут за счет войны. Она снабжает их оружием и деньгами практически в неограниченном количестве. Их политикам все равно, что украинцы мерзнут и голодают, — написал обозреватель.

В качестве примера уклонения украинской стороны от переговоров с Россией автор привел реакцию Киева на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности. В ответ глава фракции «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия назвал одним из условий переговоров с Москвой «добровольную сдачу РФ ядерного оружия».

По словам обозревателя, при таких условиях диалог действительно невозможен. Он отметил, что никто, в том числе и США, не рискнет заставить Россию отказаться от ядерного арсенала.

В конце ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время переговоры между Россией и Украиной невозможны. По его словам, Киев отказывается от диалога, в том числе из-за продолжающейся спецоперации.