В Германии назвали плачевным эффект от санкций Евросоюза против России

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Экономические санкции Евросоюза в отношении России не только не принесли ожидаемого результата, но и дали обратный эффект. С 2014 года, по оценке Министерства экономики и энергетики Германии, европейский бизнес потерял миллиарды евро.

Как заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в правительстве страны Антон Фризен, решением проблемы может стать быстрая и полная отмена санкций, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса. Это могло бы значительно способствовать восстановлению экономики страны. Эффект от санкций против РФ Фризен назвал «плачевным».

Ущерб для немецкого бизнеса глобален и уже привёл к потере «тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР», — пишет РИА Новости со ссылкой на политика.

Санкции систематически вводились в связи с конфликтом на Украине и после присоединения Крыма к России, которое европейское сообщество не признаёт. Но, по данным немецкого экономического ведомства, за прошедшие шесть с небольшим лет Германия заморозила активы и денежные средства россиян и российских компаний, которые попали под санкции Евросоюза, на общую сумму около €1,8 млн. При этом торговый оборот между ФРГ и Россией неизменно падал. Так, если в 2014 году он составлял €67,7 млрд, то в 2016 году он уже равнялся €48 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Великобритании рассматривают вопрос о введении новых санкций против российских властей из-за отравления и последующего ареста политика Алексея Навального. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел страны по делам Европы и Америки Венди Мортон. При этом сейчас руководство страны не хочет комментировать возможные меры, так как это может снизить их эффект.