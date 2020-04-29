В Германии коронавирусом заразились более 159 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/436f4a72-8aab-11ea-b75c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/Global Look Press

Количество заражённых коронавирусной инфекцией нового типа на территории Германии превысило 159 тысяч человек. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Института Роберта Коха.

Отмечается, что на сегодняшний день в стране 159 119 заражённых граждан. За последние 24 часа в Германии было зафиксировано 1478 новых случаев COVID-19.

За сутки от инфекции скончались 173 пациента, всего число погибших составляет 6,2 тысяч человек, сообщается на сайте Института.

Как ранее передавалNEWS.ru, за последние 24 часа в Австралийской столичной территории не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. После этого регион стал первым в стране, полностью свободным от COVID-19.