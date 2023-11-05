В Гамбурге назвали возможный мотив мужчины, взявшего в заложники ребенка Полиция Гамбурга: мотивом действий мужчины в аэропорту мог стать спор об опеке

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Возможной причиной взятия в заложники ребенка вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке, сообщила полиция города в Twitter (Х). По ее данным, сейчас со злоумышленником работают переговорщики.

Вечером 4 ноября аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение из-за того, что на его территорию на машине прорвался вооруженный мужчина. Позже стало известно, что в автомобиле в качестве заложника находится его четырехлетний ребенок.

Автомобиль все еще стоит на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гамбурга. В настоящее время мы исходим из того, что причиной происходящего является спор об опеке. На месте работают группа переговорщиков земельного управления уголовной полиции и психологи. С человеком в машине установлен контакт, — рассказали в полиции Гамбурга.

Агентство DPA уточняет, что ребенок, находящийся в автомобиле Audi, 4 ноября находился с матерью в городе Штаде. Вероятно, 35-летний отец забрал ребенка и посадил его в машину, применив силу, прежде чем поехать в аэропорт.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина, прорвавшийся на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках своего ребенка. До того, как он был замечен силами безопасности в аэропорту, его жена обратилась в полицию и предупредила, что муж едет в аэропорт с детьми. Позже стало известно, что в машине со злоумышленником лишь один ребенок.