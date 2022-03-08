В ФРГ заявили о планах по диверсификации энергии «со скоростью «Тесла»

Министр экономики Германии Роберт Хабек в ходе пресс-конференции призвал приложить максимум национальных усилий по продвижению энергетической безопасности страны и таким образом укрепить архитектуру всей европейской экономической безопасности и, следовательно, её будущего. По его мнению, необходимо выйти из полусонного состояния, в котором Германия находилась долгое время, и принять ряд мер «со скоростью "Тесла"».

Мы полностью согласны с тем, что строительство новых линий электропередачи, терминалов СПГ, внедрение возобновляемых источников энергии теперь должно осуществляться со скоростью «Тесла», — считает Хабек.

По его словам, диверсификация источников энергии приведёт к тому, что Германия будет меньше зависеть от цен на энергоресурсы, «контролируемых вне страны».

Министр также выразил мнение, что США не могут требовать от Берлина запрета на импорт российской нефти или газа, однако Германия сама должна постепенно готовиться и отходить от данной политики.

Хабек надеется, что в течение двух лет Германия сможет разработать и установить достаточное количество терминалов СПГ, однако это возможно только при условии того, что санкции против России окажутся достаточно щадящими для граждан ЕС.

Ранее американский сенатор Крис Кунс поделился информацией о том, что Белый дом 8 марта объявит о запрете на импорт российской нефти. Подобные заявления, о которых не раз упоминали западные политики, непосредственно влияют на стоимость энергоресурсов, что уже негативно сказалось на качестве жизни европейцев.

7 марта фьючерсы на европейском рынке газа обновили исторические рекорды. Так, за несколько часов работы биржи исторический максимум был обновлён несколько раз и достиг отметки в почти $3900 за тысячу кубометров.