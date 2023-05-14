В ФРГ высказались против мира на Украине на условиях России Шольц: Украина готова к миру, но не на условиях России

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Олаф Шольц

Украина готова к мирному варианту разрешения конфликта, но его условия не должны диктоваться Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава правительства ФРГ призвал помнить об этом другие страны, которые стараются способствовать достижению мира на Украине, передает ТАСС.

Нужно везде [по всему миру] говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания [конфликта] и того, что Россия будет диктовать условия, — цитирует агентство Шольца.

Накануне глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Рим готов рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на основе предложений Киева — «десяти пунктов» плана Зеленского. По его словам, в противном случае это будет означать поражение Украины.

Ранее Зеленский сказал, что его страна не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта. Таким образом он прокомментировал возможность вмешательства Ватикана в ситуацию. Украинский лидер также добавил, что у него нет тем для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным.