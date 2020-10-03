В ФРГ усомнились в достижении торговой сделки с Лондоном до конца года

https://static.news.ru/photo/e090bab0-056d-11eb-94a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Tischler via www.imago-im/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не уверен в том, что Евросоюз и Великобритания договорится до конца 2020 года по соглашению о свободной торговле.

Об этом глава МИД сказал в интервью порталу t-online. По его словам, «обе стороны сильно заинтересованы в заключении соглашения», поэтому в ближайшие недели можно ожидать «очень горячую фазу переговоров». Однако на вопрос о том, уверен ли он в достижении соглашения о свободной торговле до конца года, Маас ответил отрицательно, передаёт ТАСС.

В этом уверенности нет. Мы ко всему подготовлены, — сказал он.

Представители Евросоюза и Великобритании в последнее время говорят о том, что переговоры по соглашению идут сложно, при этом срок так называемого переходного периода заканчивается в конце 2020 года. Британский премьер-министр Борис Джонсон отметил, что дальше середины октября продолжать переговоры бессмысленно, по его словам, крайней датой для достижения соглашения является 15 октября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что британский законопроект о внутреннем рынке противоречит условиям сделки по Brexit, поэтому Европейский союз отправил Лондону официальное уведомления о нарушении соглашения о выходе из состава сообщества.