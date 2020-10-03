В ФРГ усомнились в достижении торговой сделки с Лондоном до конца года

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не уверен в том, что Евросоюз и Великобритания договорится до конца 2020 года по соглашению о свободной торговле.
Об этом глава МИД
В этом уверенности нет. Мы ко всему подготовлены, — сказал он.
Представители Евросоюза и Великобритании в последнее время говорят о том, что переговоры по соглашению идут сложно, при этом срок так называемого переходного периода заканчивается в конце 2020 года. Британский премьер-министр Борис Джонсон отметил, что дальше середины октября продолжать переговоры бессмысленно, по его словам, крайней датой для достижения соглашения является 15 октября 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что британский законопроект о внутреннем рынке противоречит условиям сделки по Brexit, поэтому Европейский союз отправил Лондону официальное уведомления о нарушении соглашения о выходе из состава сообщества.
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