В ФРГ рассказали о жертвах среди ВСУ в Артемовске Побывавший в Артемовске журналист Der Spiegel рассказал о жертвах среди ВСУ

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска в боях за Артемовск (Бахмут) терпят неудачи и теряют большое количество бойцов. Об этом рассказал корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн, побывавший в городе.

Он отметил, что стал свидетелем многочисленных жертв среди бойцов ВСУ.

Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты, — написал Кляйн.

Издание со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Германии (BND) ранее сообщало, что в Артемовске ВСУ несут большие потери. В документе отмечалось, что украинская армия здесь за день теряет «трехзначное число военнослужащих». В BND указали, что переход Артемовска под контроль российских сил приведет к последствиям «по всей линии обороны украинцев».

Ранее командир 92-й механизированной бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что отряды ВСУ, которые отступают из Артемовска, могут закрепиться в городах Марьинка и Лиман. По его словам, на новые направления Киев может перебросить большое количество сил и средств.