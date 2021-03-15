В ФРГ приостановили применение вакцины от коронавируса от AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/41cc58fc-859d-11eb-a16f-96000091f725_660.jpg Фото: Fucarini/Fotogramma/Global Look Press

На территории Германии приостановили использование вакцины от коронавирусной инфекции нового типа от AstraZeneca. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили представители немецкого Министерства здравоохранения.

Кроме того, в этот же день стало известно, что от препарата, созданного британско-шведской компанией, на две недели отказались Нидерланды.

Отмечается, что использование вакцины от AstraZeneca было приостановлено в ФРГ в качестве «меры предосторожности». Таким образом, немецкое правительство следует рекомендациям Института Пауля Эрлиха (PEI).

Вакцинация от коронавируса вакциной AstraZeneca приостановлена ​​в Германии в качестве меры предосторожности, — цитирует Spiegel сообщение от немецкого Минздрава.

Ранее сообщалось, что Норвегия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Привились этим препаратом уже более 120 тысяч норвежцев.

Как передавал NEWS.ru, один из трёх медиков, госпитализированных в Осло после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, скончался. Медицинский директор норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что сейчас анализируется возможная связь летального исхода с вакцинацией.