В ФРГ предложили создать содружество с участием РФ

https://static.news.ru/photo/945f95c0-fa42-11ea-b724-fa163e074e61_660.jpg Фото: MV/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Депутат германского бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт выдвинул предложение создать новое добровольное содружество суверенных государств, которое охватит пространство «от Лиссабона до Владивостока».

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости. По его словам, единственный шанс выстроить на европейской территории безопасное пространство — это долгосрочный мир между Берлином и Москвой, «между Европой и Россией». Это, по мнению депутата, единственная возможность «обеспечить счастливое будущее нашим детям и внукам».

Нам надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств, чтобы мы могли развиваться, жить и процветать, — предложил Гердт.

Он подчеркнул, что политика ухудшения российско-германских отношений, которые, по его словам, можно считать дружескими, недопустима.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат бундестага Германии, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что попытки навязать Белоруссии «западное видение демократии» могут привести к плачевным последствиям.